Herborn: Tote Bäume, neue Regeln?

Beförstert wird der Herborner Stadtwald von HessenForst nach den Vorgaben des Hessischen Waldgesetzes. Das wiederum schreibt unter anderem den Grundsatz der Nachhaltigkeit fest. Dieser alte Grundsatz besagt, dass in den Wäldern immer so viel nachgepflanzt werden muss, wie an anderer Stelle geerntet worden ist.

Zusätzlich gibt es das Instrument der ZertifizierungDiese stellt durch weitere Festsetzungen sicher, dass im Wald vernünftig, fachgerecht, sozial, ökologisch und nachhaltig gearbeitet wird.

Für die freiwillige Zertifizierung gibt es hauptsächlich zwei weltweit eingeführte Vereine mit eigenen Labels, die dem Käufer von Holzprodukten signalisieren, dass diese aus einem Forstbetrieb stammen, der weder Natur noch Menschen ausbeutet.

Die Einhaltung der Standards wird durch jährliche Kontrollen gewährleistet.

Derzeit ist der Herborner Stadtwald nach den Standards des PEFC-Labels zertifiziert. Angeregt wurde nun eine Zertifizierung nach dem FSC-Label, wie es die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung initiiert hatten. Hintergrund ist unter anderem, dass in den Gremien des FSC mehr Naturschutzverbände vertreten sind. Die Regeln unterscheiden sich geringfügig. (he)