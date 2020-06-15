Montag,
15.06.2020 - 14:23
2 min
Herborn und das "Corona-Monster"
"Wunschstadt Herborn": So lautet der Titel eines Hörspiels, das zehn Kinder zusammen mit dem Verein KinderKulturZentrum und dem Frankfurter Regisseur Kim Willems entwickelt haben.
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