Herborn: Zehn Corona-Fälle im Altenheim

Sieben Bewohner und drei Mitarbeiter des DRK-Altenpflegeheims in Herborn haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

HERBORN - Sieben Bewohner und drei Mitarbeiter des DRK-Altenpflegeheims in Herborn haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Lahn-Dill-Kreis mit. Alle Erkrankten befinden sich in Quarantäne. Am Donnerstag war bekannt geworden , dass eine Mitarbeiterin des Heims positiv auf das Virus getestet worden war.