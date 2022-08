Herborn: Zufahrt zur Konrad-Adenauer-Straße dicht

Neue Baustelle: Erst ab Mitte September ist die Zufahrt von der Westerwaldstraße auf die Konrad-Adenauer-Straße in Herborn voraussichtlich wieder möglich. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

HERBORN - Rund drei Wochen lang kommt es in der Herborner Innenstadt zu einer Sperrung. Ab Montag, 22. August, ist die Zufahrt in die Konrad-Adenauer-Straße von der Westerwaldstraße aus nicht möglich.

Darüber informiert die Stadtverwaltung, die empfiehlt, alternativ über die Austraße und die Alstedstraße zu fahren. Die Bauarbeiten sollen bis 9. September (Freitag) dauern. Grund für die Sperrung sind laut einer Sprecherin des Lahn-Dill-Kreises Kabeltiefbauarbeiten.

Die wirken sich auch auf den Busverkehr auf: Wie die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) mitteilt, könne die Haltestelle Gymnasium/Kindergarten in dieser Zeit nicht bedient werden - die Umleitung führe über die Austraße. Bei den Fahrten der Linien 500 bis 502 entfalle die Haltestelle ersatzlos.

Ersatzweise an eine andere Haltestelle am Johanneum

Ab Schulbeginn werde für die Linie 505 als Ersatz die vorderste Haltestelle auf der Seite des Johanneum-Gymnasiums angefahren. In Richtung Bahnhof wird die Konrad-Adenauer-Straße in dieser Zeit im Kreuzungsbereich zur Einbahnstraße.

In den zwei weiteren Bauabschnitten könne die Konrad-Adenauer-Straße wieder in beide Richtungen befahren werden, heißt es in der Mitteilung der VLDW.