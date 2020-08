Herborner "Cartoonmeile" startet mit Gewinnspiel

Herborns "Cartoonmeile" startet am Dienstag: Vom 1. September bis 31. Oktober zeigt die Ausstellung 40 witzige Werke des bekannten deutschen Cartoonisten Uli Stein. Foto: Stadt Herborn

Herborn (red). Wie bekommt man in Zeiten wie diesen die Menschen in die Innenstädte? Eine Möglichkeit: Die Verbindung von Kultur mit einem Gewinnspiel. Das sagen jedenfalls die Verantwortlichen von Herborner Werbering und Stadtmarketing und laden von Dienstag, 1. September an auf die Herborner "Cartoonmeile".

Als eine von nur drei Städten deutschlandweit zeigt Herborn 40 Werke von Uli Stein, einem der bekanntesten deutschen Cartoonisten. Wer mit dem Namen nichts anzufangen weiß, bei dem macht es spätestens "Klick", wenn er die Maus als eines der Markenzeichen des 73-jährigen Zeichners erkennt.

45 x 55 Zentimeter groß sind die witzigen Werke des Meisters, die zwei Monate lang an ausgewählten Schaufenstern und Fassaden der Innenstadt kleben. Die Ausstellung läuft bis zum 31. Oktober.

Der Werbering und das Stadtmarketing verbinden damit ein Gewinnspiel mit Preisen im Wert von 2000 Euro. Auf jedem der Cartoons ist ein Buchstabe aufgedruckt. Richtig zusammengesetzt, ergibt sich daraus ein Lösungssatz, den man im Stadtmarketing-Büro im Bahnhof abgeben muss. Teilnahme-Flyer gibt es in allen Geschäften, die einen Cartoon am Fenster haben.

Die Aktion soll dabei helfen, Herborn attraktiv zu halten

"Wir freuen uns, dass wir diese Aktion starten können, die helfen soll, die Attraktivität Herborn aufrecht zu erhalten", sagen Werbering-Vorsitzender Claus Krimmel und Stadtmarketing-Geschäftsführer Jörg Michael Simmer übereinstimmend.