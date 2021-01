Herborner Comeniusschule lädt zum digitalen Infoabend

HERBORN - Die Herborner Comeniusschule bietet am Donnerstag, 28. Januar, einen Informationsabend zum Übergang von Klasse 4 nach Klasse 5 an - natürlich online. Da coronabedingt alle Infoveranstaltungen sowie der "Tag der offenen Schule" ausfallen müssen, hat die Comeniusschule auf ihrer Homepage www.comenius-schule-herborn.de alle wichtigen Informationen zum Übergang zusammengestellt. Unter anderem findet sich hier ein Link zur Teilnahme an dem Online-Infoabend, zu dem interessierte Eltern eingeladen sind. Beginn ist um 18 Uhr.