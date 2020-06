Herborner Comeniusschüler lassen ihre Abschlusshüte fliegen

Abgänger-Verabschiedung an der Herborner Comeniusschule: Hier freuen sich die Jungen und Mädchen der Klasse 10 a. Foto: Comeniusschule Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (red). Feierlich erklingt die 1968 durch Louis Armstrong bekannt gewordene Melodie "What a wonderful world" und sorgt für Gänsehautstimmung unter den Gästen. Doch diesmal spielt nicht wie üblich die Schulband der Herborner Comeniusschule (CSH), sondern nur die abgespeckte "Corona-Version" davon; Schulleiter Micha Gabriel am Klavier und sein Sohn Benedikt (Klasse 9) an der Trompete untermalen die Zeugnisverleihung für die Abschlussklassen.

Und auch wenn es sich wegen Corona um eine ganz besondere Situation handele, so solle es doch auf jeden Fall eine würdevolle Zeugnisverleihung werden, sagte Vize-Schulleiterin Astrid Thomsen. Am Freitag wurden die fünf Abschlussklassen nacheinander im Stundentakt verabschiedet. Dank guter Planung und eines eigens für diesen Tag erarbeiteten Hygienekonzepts verlief alles reibungslos: Alle Schüler und Besucher erhielten Masken und wurden im Einbahnstraßensystem in die Halle geleitet, wo Stühle in Dreiergruppen auf sie warteten. Die Zahl der Gäste war begrenzt: Jeder Schüler durfte zwei Personen mitbringen.

Thomsen berichtete, dass von 98 Schülern 21 einen qualifizierenden Hauptschulabschluss, 16 einen Hauptschulabschluss, 38 einen qualifizierenden Mittleren Bildungsabschluss und 22 einen Mittleren Bildungsabschluss erlangt haben. 62 Jungen und Mädchen gingen künftig auf eine weiterführende Schule, 35 starteten in eine Ausbildung.

Fotos Abgänger-Verabschiedung an der Herborner Comeniusschule: Hier freuen sich die Jungen und Mädchen der Klasse 10 a. Foto: Comeniusschule Herborn Er hat den besten Realschulabschluss: Eron Tullari (10 A) erzielte einen Notendurchschnitt von 1,4. Foto: Comeniusschule Herborn 2

Im Anschluss begeisterte die seit mehreren Jahren im Schul- und Kreiselternbeirat engagierte Elternbeirätin Tina Triller mit einer spritzigen und treffsicheren Rede Eltern, Schüler und Lehrkräfte. Mit den Worten: "Ihr könnt Euren Enkeln mal eine besonders krasse Geschichte erzählen, nämlich dass Ihr der Corona-Geister-Jahrgang seid", brachte sie die Situation humorvoll auf den Punkt. Sie sagte, dass an der jetzigen Generation nichts verloren sei, denn wie die Geschichte Deutschlands zeige, sei beispielsweise in der Zeit um die beiden Weltkriege auch schon zweimal ein Notabitur verliehen worden. Mit warmen Worten bedankte sie sich bei den Eltern, die lange als Wegbegleiter für die Kinder eingestanden hätten, und machte mittels eines Liedzitats von Rapper PA Sports den Abgängern Mut, die Jahre nicht vorbeiziehen zu lassen, sondern " ... geht da raus und seid jemand".

Fünf frühere Flüchtlinge

nun mit Hauptschulabschluss

In der letzten Ansprache vor Ausgabe der Zeugnisse bedankte sich Schulleiter Micha Gabriel bei allen Beteiligten für die gute Organisation und die konsequente Einhaltung der Hygieneregeln während der vergangenen Wochen. Er nannte es eine gute Entscheidung des Hessischen Kultusministeriums, zuerst die Abschlussklassen wieder in die Schule zu holen. Das habe dazu geführt, dass diese eine so intensive Prüfungsvorbereitung in Kleingruppen wie nie zuvor bekommen hätten.

Er versprach den Abgängern, den nun zunächst entgangenen Abschlussball nachzuholen, sobald es die Umstände wieder zuließen. Wie auch in den vier Jahren zuvor gab Gabriel den Startschuss für die nach amerikanischem Vorbild an der CSH eingeführte Sitte des "Doktorhut-Werfens", und so flogen bei "Drei" alle "Comenius-Hüte" in die Luft.

Bevor die Absolventen entlassen wurden, wurden im Auftrag des Fördervereins der Comeniusschule die Klassen- und Jahrgangsbesten geehrt: Eron Tullari (Klasse 10 A) erzielte mit einem Notendurchschnitt von 1,4 den besten Realschulabschluss vor Maurice Euteneuer (10 C/1,6) und Pascal Feith (10 B/1,7).

Aus den beiden Hauptschulklassen wurden Philipp Bastian mit einem Durchschnitt von 1,9 und Mars Girmay Tekleheimanot, die erst seit 2016 in Deutschland lebt, mit 2,0 geehrt. Bemerkenswert sei, so Gabriel, dass unter den Hauptschülern fünf frühere Flüchtlinge erfolgreich ihren Abschluss erreicht haben.