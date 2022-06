4 min

Herborner Fußgängerzone: Kommt der Verkehrsversuch?

Die Erweiterung der Fußgängerzone wird in Herborn intensiv diskutiert. In der Bürgerversammlung haben sich vor allem Kritiker gemeldet. Was stört sie? Was sagen die Fraktionen?

Von Christian Hoge Redakteur Dillenburg