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Herborn

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Sonntag, 24.05.2020 - 17:00
4 min

Herborner Gastronomen haben Platznot

Seit einer Woche darf die Gastronomie in Hessen wieder öffnen. In der Praxis ist aber nicht alles so einfach. Das zeigt auch ein Rundgang durch Herborn.

Von Christian Hoge und Tanja Eckel
Abstand ist das Gebot der Stunde - auch im Café "Zeitlos" in der Herborner Innenstadt. Foto: Tanja Eckel

Abstand ist das Gebot der Stunde - auch im Café "Zeitlos" in der Herborner Innenstadt. Foto: Tanja Eckel

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Fotos
Abstand ist das Gebot der Stunde - auch im Café "Zeitlos" in der Herborner Innenstadt. Foto: Christian Hoge

Abstand ist das Gebot der Stunde - auch im Café "Zeitlos" in der Herborner Innenstadt. Foto: Christian Hoge

Cafe Zeitlos Herborn Foto: Tanja Eckel

Cafe Zeitlos Herborn Foto: Tanja Eckel

Um die Umsatzeinbußen auszugleichen, bietet Sandra Schaaf vom Café "Zeitlos" freitags nun auch einen "To go"-Verkauf an. Foto: Tanja Eckel

Um die Umsatzeinbußen auszugleichen, bietet Sandra Schaaf vom Café "Zeitlos" freitags nun auch einen "To go"-Verkauf an. Foto: Tanja Eckel

Desinfektionsmittel statt Zuckerstreuer: das Eiscafé "De Luca" am Herborner Obertorkreisel Foto: Tanja Eckel

Desinfektionsmittel statt Zuckerstreuer: das Eiscafé "De Luca" am Herborner Obertorkreisel Foto: Tanja Eckel

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