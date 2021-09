Herborner Hinterthal: Bebauungsplan soll aufgestellt werden

So ähnlich könnte es im Herborner Hinterthal in Zukunft aussehen: Ein vergleichbares Wohnprojekt steht in Gießen am "Alten Schlachthof". Am Donnerstagabend haben die Stadtverordneten mehrheitlich beschlossen, den für das Projekt nötigen Bebauungsplan aufzustellen. Archivfoto: Katrina Friese