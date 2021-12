4 min

Herborner Impfambulanz soll nächsten Mittwoch starten

In der Herborner Au läuft der Aufbau von drei Behandlungsstraßen. Wartezeiten in Regen und Kälte soll es ab Mittwoch nicht geben, Probleme gibt es dagegen an anderer Stelle.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg