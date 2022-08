Herborner in Zug bei Lich bestohlen

Symbolfoto: Bundespolizei

HAIGER/GIESSEN/LICH - Ein Mann aus Herborn ist am Sonntagabend zwischen 19 und 20 Uhr zum Ziel eines Diebs geworden. Der 62-Jährige saß in der Hessischen Landesbahn mit der Zugnummer 29334 auf der Fahrt von Lich in Richtung Gießen, als er bestohlen wurde. Er gab an, dass während der Zugfahrt die Geldbörse samt Inhalt aus seinem Rucksack entwendet worden sei. In dem Portemonnaie habe sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld befunden. Der Schaden wird auf 80 Euro geschätzt.