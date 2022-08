Herborner Johanneum-Schüler bei "Jugend forscht" erfolgreich

Gut bei "Jugend forscht" abgeschnitten (v.l.): Simon Hirth mit Jörg Jäger, Maja Lampe, Nathalie Mang, Kirstin Ringkowski und seiner Schwester Julia Hirth. Foto: Johanneum-Gymnasium Herborn

HERBORN - Schüler des Herborner Johanneum-Gymnasiums haben mit zwei Arbeiten am Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" im Fach Biologie teilgenommen. Die Siegerehrung erfolgte bei einer Videokonferenz.

Die Jury aus Professoren, Doktoranden, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Lehrern bewertete die Projekte von Maja Lampe sowie Julia und Simon Hirth. Maja Lampe aus der Jahrgangsstufe 10 erreichte mit ihrem Forschungsprojekt "Nutzpflanzen im Einmachglasgarten" einen zweiten Platz. Die Geschwister Julia und Simon Hirth landeten mit ihrem Projekt "Kalt oder heiß? - Was findet die Tomate nice?" auf Platz drei.

Kann man Möhren & Co.

in Einmachgläsern ziehen?

In ihrem Projekt untersuchte Lampe, inwieweit in Einmachgläsern Nutzpflanzen wie Möhren, Tomaten, Salat oder Radieschen in der eigenen Wohnung gezogen werden können. Sie kam zu der Erkenntnis, dass dies nur mäßig erfolgreich ist. Von der Jury bekam Lampe große Wertschätzung für ihre ausführliche und professionell verfasste wissenschaftliche Arbeit.

Die Abiturientin Julia Hirth und ihr Bruder Robin aus der Jahrgangsstufe 10 beschäftigten sich mit der optimalen Gießwassertemperatur für Tomaten. In der Laudatio der Jury wurden sie für die Berücksichtigung zahlreicher Variablen während ihrer Experimente gelobt und außerdem zur Weiterarbeit animiert.