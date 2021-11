Herborner "Kinderwunschbaum" kommt wieder

Riesige Hilfsbereitschaft: Wie im vergangenen Jahr soll der "Kinderwunschbaum" im Herborner Kaufhaus "Dill-Center" Geschenke an Bedürftige ermöglichen. Archivfoto: Lions-Club Herborn-Schloss

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Vor einem Jahr war die Aktion "Kinderwunschbaum" in Herborn ein voller Erfolg - nun gibt es eine Neuauflage. Der Lions-Club Herborn-Schloss möchte wieder Spenden sammeln, um sie Kindern bedürftiger Familien als Weihnachtsgeschenke überreichen zu können.

Die Aktion wird zusammen mit der Firma Mode & Style Eitzenhöfer im "Dill-Center" umgesetzt. Im ersten Stock des Kaufhauses steht ab Donnerstag, 25. November, ein Weihnachtsbaum dafür bereit.

Mitmachen und Kindern

eine Freude bereiten

Er ist mit Kugeln behängt, in denen sich jeweils ein Kinderwunsch befindet. Wer mitmachen will, kann diese Kugeln erwerben und somit die Kinderwünsche erfüllen. Die Übergabe der Geschenke erfolgt über drei ausgewählte heimische Einrichtungen. Ebenfalls mit dabei: drei Kitas im stark vom Hochwasser geschädigten Ahrtal. "Der Lions-Club Herborn-Schloss freut sich, wenn die Aktion eine ebenso große Resonanz erfährt wie im vergangenen Jahr und bedankt sich bei den Spendern", heißt es in einer Mitteilung der Lions.