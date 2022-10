Herborner Kirchengemeinde möchte umweltfreundlicher sein

Strebt Herborns evangelische Kirchengemeinde an: den "Grünen Hahn". Archivfoto: EKHN

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Sie strebt den "Grünen Hahn" an: Als zweite Kirchengemeinde im evangelischen Dekanat an der Dill will die Kirchengemeinde Herborn das kirchliche Umweltmanagement einführen.

Der Kirchenvorstand hatte bereits im Februar die vom Umweltmanagement verfassten Leitlinien beschlossen, die umweltfreundliches und nachhaltiges Handeln in allen Bereichen der Kirchengemeinde verankern. Dazu gehören ein sparsamer Verbrauch von Ressourcen, der Einkauf von ökologisch, sozialverträglich und fair gehandelten Produkten, das Reduzieren von Abfall, das Vermeiden von Schadstoffen und eine für alle Lebewesen verträgliche Nutzung der kirchlichen Flächen.