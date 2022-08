4 min

Herborner Kita kann Gebäude nicht nutzen - und nun?

Wegen verzögerter Bauarbeiten müssen in der Kita Mozartstraße derzeit Alternativen her. Eltern machen sich Sorgen - und durften trotz Einladung nicht am Rathaus-Termin teilnehmen.

Von Christian Hoge Redakteur Dillenburg