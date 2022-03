Herborner können Grünschnitt kostenlos abgeben

An vier Samstagen können Herborner hier kostenlos Grünschnitt abgeben: der städtische Bauhof in der Alsbach. Archivfoto: Stadt Herborn

HERBORN - Die Stadt Herborn nimmt an den kommenden vier Samstagen kostenfrei Grünschnitt auf dem Gelände des Baubetriebshofs in der Alsbachstraße an. Die Annahmetermine für privaten Baum- und Heckenschnitt sind am 19. und 26. März sowie am 2. und 9. April.

Ausschließlich Bürger der Stadt Herborn können an diesen vier Samstagen in der Zeit von 9 bis 13 Uhr dort kostenlos privaten Grün- und Gehölzschnitt entsorgen. Das Anliefern ist mit Auto, Auto mit Anhänger oder Kleintransporter möglich.

Darüber hinaus können Grünschnitt sowie andere Wertstoffe wie Altholz, Bauschutt, Altmetall, Druckerpatronen, Tonerkartuschen, CDs/DVDs, Papier, Pappe und Kartonagen aus privaten Haushalten samstags in der Zeit von 8 bis 13 Uhr beim Wertstoffhof auf dem Rehberg abgegeben werden.

Größere Mengen kann

man in Bechlingen abgeben

Das Anliefern ist nur per Auto (höchstens zwei Kubikmeter pro Tag und Anlieferer) erlaubt. Elektrogeräte werden nicht angenommen. Solche sowie größere Wertstoffmengen kann man beim Abfallwirtschaftszentrum bei Bechlingen abgeben.