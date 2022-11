Herborner Martinimarkt: Busse fahren anders

Jetzt teilen:

HERBORN - Wegen des Herborner Martinimarkts gibt es am Sonntag und Montag, 6./7. November, Veränderungen bei den Bus-Fahrplänen.

Am Sonntag wird die Bundesstraße B255 zwischen dem Schießplatz und dem Amtsgericht voll gesperrt. Wegen der Sperrung und des Marktgeschehens in der Innenstadt kann die Linie 500 (Stadtverkehr Herborn) die Haltestellen am "Dill-Center", Johanneum-Gymnasium und Hintersand sowie im Sandweg nicht ansteuern.

Bei der Linie 521 ("Blaue Linie") ändert sich wegen der Vollsperrung der Fahrweg in und aus Richtung Amdorf: Der Bus muss die ausgeschilderte Umleitung über Merkenbach fahren. Am Montag sind nur noch die Konrad-Adenauer-Straße sowie die Innenstadt betroffen: Die Busse der Linien 500, 501 und 502 (Stadtverkehr Herborn) können die Haltestellen am Johanneum-Gymnasium und Hintersand sowie im Sandweg nicht ansteuern.

Schülerverkehr läuft über die Haltestelle in der Austraße

Alle An- und Abfahrten des Schülerverkehrs zum Johanneum-Gymnasium erfolgen am Montag über die Haltestelle in der Austraße in Fahrtrichtung Herborn Busbahnhof. Laut Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil wird es zu Verspätungen kommen.