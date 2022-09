Herborner Modellbahnern droht das Abstellgleis

Der Modelleisenbahn-Club Dill (MEC) lädt für 15. und 16. Oktober zu den 22. Herborner Modellbahntagen ein. Im Stellwerk in der Littau 4 in Herborn (Eingang von der Gleisseite) kann man die Anlagen des Vereins am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr bewundern.

Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder.

Zu sehen sind die Anlagen mit den rekonstruierten Bahnhofsgeländen in Sinn und Dillbrecht im Zustand von 1960 sowie Modelle der Westerwaldquerbahn mit der maßstabgerechten Nistertalbrücke und die neue US-amerikanische Anlage im Aufbau.

Der Verein ist auf Facebook zu finden unter https:// www.facebook.com/modell-eisenbahn-club-dill-334877253807089/