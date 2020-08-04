Dienstag, 04.08.2020 - 17:01
4 min
Herborner nach fünf Monaten aus Ghana evakuiert
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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COVID-19-FÄLLE IN GHANA
Einen Monat nach unserem ersten Bericht über die Herborner Sophia und Benjamin Otoo hat sich die Zahl der Covid-19-Infektionen in Ghana fast verdoppeltIn dem 30-Millionen-Einwohner Land gab es nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums bisher 37 812 bestätigte Fälle.
Die aktuellen Angaben beziehen sich allerdings auf Daten, die am 30. Juli vorlagen. An diesem Tag wurden offiziell 787 neue Fälle gemeldet.
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