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Dienstag, 04.08.2020 - 17:01
4 min

Herborner nach fünf Monaten aus Ghana evakuiert

Es hat gedauert, aber es gibt ein Happy End: Zwei Herborner, die seit fünf Monaten wegen der Corona-Krise in Ghana festsaßen, sind zurück in Deutschland.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Nach monatelangem Warten ist die Schlange am Flughafen das kleinste Problem: Mit 200 Menschen werden Sophia und Benjamin Otoo evakuiert. Foto: Sophia Otoo

Nach monatelangem Warten ist die Schlange am Flughafen das kleinste Problem: Mit 200 Menschen werden Sophia und Benjamin Otoo evakuiert. Foto: Sophia Otoo

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Fotos
Nach monatelangem Warten ist die Schlange am Flughafen das kleinste Problem: Mit 200 Menschen werden Sophia und Benjamin Otoo evakuiert. Foto: Sophia Otoo

Nach monatelangem Warten ist die Schlange am Flughafen das kleinste Problem: Mit 200 Menschen werden Sophia und Benjamin Otoo evakuiert. Foto: Sophia Otoo

Darauf haben Sophia und Benjamin Otoo sehnsüchtig gewartet: das Flugzeug, das sie von Ghana nach Hause bringt. Foto: Sophia Otoo

Darauf haben Sophia und Benjamin Otoo sehnsüchtig gewartet: das Flugzeug, das sie von Ghana nach Hause bringt. Foto: Sophia Otoo

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COVID-19-FÄLLE IN GHANA

Einen Monat nach unserem ersten Bericht über die Herborner Sophia und Benjamin Otoo hat sich die Zahl der Covid-19-Infektionen in Ghana fast verdoppeltIn dem 30-Millionen-Einwohner Land gab es nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums bisher 37 812 bestätigte Fälle.

Die aktuellen Angaben beziehen sich allerdings auf Daten, die am 30. Juli vorlagen. An diesem Tag wurden offiziell 787 neue Fälle gemeldet.

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