Herborner Parlament fällt wegen Corona aus

HERBORN - Der Termin war mit Spannung erwartet worden - nun fällt er aus. Die für Donnerstag, 17. Dezember, geplante letzte Sitzung der Herborner Stadtverordnetenversammlung in diesem Jahr findet nicht statt. Eigentlich hätte es an diesem Abend um den zuletzt heiß diskutierten Haushalt gehen sollen.

Wie die Verwaltung am Mittwoch mitteilte, habe Stadtverordnetenvorsteher Jörg Michael Müller (CDU) die Sitzung des Parlaments in Abstimmung mit dem Ältestenrat abgesagt. Der Grund: Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens und des Lockdowns finden bis zum 10. Januar keine öffentlichen Sitzungen städtischer Gremien statt.

Am Montag hatte noch der Haupt- und Finanzausschuss getagt - und knapp zweieinhalb Stunden über den Herborner Haushalt diskutiert. Das Gremium stimmte für insgesamt 14 Sperrvermerke im Investitionsprogramm und sprach sich dann für dieses aus. Auch für den Stellenplan gab es bei einem Sperrvermerk ein "Okay". Am Ende konnte der Haupt- und Finanzausschuss allerdings nicht über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan abstimmen, da zuvor das Haushaltssicherungskonzept abgelehnt worden war.

Minus im Zahlenwerk

von 8,9 Millionen Euro

Anfang November hatte Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) den Haushaltsentwurf vorgestellt. Dieser weist für das kommende Jahr im Ergebnishaushalt ein Minus von 8,9 Millionen Euro aus.

Die nächste Sitzung des Parlaments ist regulär für 21. Januar vorgesehen. Der Haupt- und Finanzausschuss soll bereits am 14. Januar tagen.