Herborner Polizei schnappt am Bahnhof einen Drogendealer

HERBORN - Eine Zivilstreife der Herborner Polizei hat am Dienstag in der Nähe des Herborner Bahnhofs einen Drogendealer geschnappt. Gegen 21.35 Uhr war den Beamten in der Littau ein Mann aufgefallen, der in Richtung Alsbach radelte. Die Polizisten forderten ihn aus dem Auto heraus auf, zu stoppen. Daraufhin fuhr der Radlereine Böschung hinunter, wurde aber wenig später von einem der Beamten festgenommen.

Der Mann hielt sich

illegal in Deutschland auf

Bei ihm fanden die Ermittler eine Feinwaage, Verpackungen für Drogen sowie in der Summe 70 Gramm Marihuana, 40 Gramm Haschisch und knapp fünf Gramm Kokain. Zudem hatte er 960 Euro in bar in laut Polizei "szenetypischer Stückelung" dabei: mehrheitlich 10- und 20-10 Euro-Banknoten.

Der Mann hatte keinen Ausweis und sprach nur Arabisch. Mit Hilfe eines Dolmetschers am Telefon stellte sich heraus, dass der 34-jährige Ausländer sich offensichtlich illegal im Land aufhielt. Es folgte eine erkennungsdienstliche Behandlung samt DNA-Abgabe.

Die Nacht verbrachte er in einer Zelle. Ein Staatsanwalt legte eine Sicherheitsleistung von 960 Euro fest. Nach seiner Vernehmung übergab die Polizei den 34-Jährigen an die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Ausländer- und das Betäubungsmittelgesetz zu.