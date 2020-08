Herborner Polizisten in Zivil stellen Drogen sicher

Polizisten haben in Zivilkleidung in Herborn Drogenkontrollen vorgenommen. Symbolfoto: Karl-Heinz Bärtl

Herborn (red). Herborner Polizisten haben am Dienstagabend in Zivilkleidung in Herborn am Schießplatz und am Ufer der Dill rund 25 Personen auf Drogen kontrolliert. Innerhalb von drei Stunden stellten sie dabei zwei Joints, Marihuana, Haschisch, Amphetamine sowie eine "Crusher" genannte Kräutermühle sicher.

Einer der Betäubungsmittelkonsumenten, so berichtet es Polizeisprecher Guido Rehr, "drehte sich bei lautstarker Musik unter den Augen der zivilen Schutzleute einen Joint. Während er gemütlich auf dem Boden saß, wurde er dann unsanft auf den Boden der Tatsachen geholt: Die Beamten zeigten ihm ihre Dienstausweise". In der Folge leiteten sie gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

In der Kaiserstraße konnte ein 24-jähriger Asylbewerber sich nicht ausweisen und legte lediglich eine Duldung vor. Dies ist ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz.

19-Jähriger fährt in Schlangenlinien Fahrrad

Einem 19-Jährigen wurde die Fahrt mit seinem Rad zum Verhängnis: Im Walkmühlenweg fiel er der Zivilstreife auf, weil er Schlangenlinien fuhr. Offenbar stand er unter dem Einfluss von Drogen. Darüber hinaus fanden die Ermittler einen Joint und Amphetamine und nahmen ihn daraufhin zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache.