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Dienstag, 07.04.2020 - 18:00
2 min

Herborner Pumpenfabrik plant neue Halle

Das Traditionsunternehmen hat den Erweiterungsbau mit angehenden Maschinenbautechnikern der Gewerblichen Schule Dillenburg am PC konstruiert.

Virtueller Einblick in das neue Gebäude des Modellbaus und Modelllagers von "Herborner Pumpen". Computeranimation: Herborner Pumpentechnik

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Fotos
Virtueller Einblick in das neue Gebäude des Modellbaus und Modelllagers von "Herborner Pumpen". Computeranimation: Herborner Pumpentechnik

Virtueller Einblick in das neue Gebäude des Modellbaus und Modelllagers von "Herborner Pumpen". Computeranimation: Herborner Pumpentechnik

Der Herborner Pumpenfabrik will expandieren: Geschäftsführer Wolfram Kuhn (rechts) und Technischer Leiter Sascha Korupp (links) mit (von links) Manuel Schipporeit, Eduard Magdinez, Ronney Bsdurrek und Leo Spät von den Gewerblichen Schulen Dillenburg am Standort des geplanten Gebäudes in der Littau gegenüber vom Herborner Bahnhof. Foto: Herborner Pumpentechnik

Der Herborner Pumpenfabrik will expandieren: Geschäftsführer Wolfram Kuhn (rechts) und Technischer Leiter Sascha Korupp (links) mit (von links) Manuel Schipporeit, Eduard Magdinez, Ronney Bsdurrek und Leo Spät von den Gewerblichen Schulen Dillenburg am Standort des geplanten Gebäudes in der Littau gegenüber vom Herborner Bahnhof. Foto: Herborner Pumpentechnik

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