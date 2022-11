Herborner reisen mit der Zeitmaschine

Mit der Zeitmaschine landen sie im Jahr 1982: Leo (Fahad) und Elsa (Leonie) treffen auf Opa Bernd Walther. (© Thomas Kaulich)

HERBORN - Kamera läuft: Zwölf Kinder zwischen 6 und 14 Jahren haben in den Herbstferien eine filmische Zeitreise unternommen. Das Filmprojekt des Kinder-Kultur-Zentrums "KiKuZ" in Herborn wurde vom Bundesprogramm "Kultur macht stark" gefördert, das Ergebnis Freunden und Verwandten in der Aula der Hohen Schule vorgeführt.

Fotos Mit der Zeitmaschine landen sie im Jahr 1982: Leo (Fahad) und Elsa (Leonie) treffen auf Opa Bernd Walther. © Thomas Kaulich Hat alle Szenen im Kasten: Kameramann Dean. © Thomas Kaulich Leonie, Bernd Walther und Fahad zeigen die "Zeitmaschine" vor dem Greenscreen. © Thomas Kaulich 3

Filmemacher Thomas Kaulich und die Theaterpädagogin Jurate Minde standen den Kindern zur Seite. Worum geht es?: Leo (Fahad) und Elsa (Leonie) finden auf dem Dachboden ein merkwürdiges Ding. Es hat zwei Sitze, eine Plasma-Kugel, eine Tastatur und eine Art Kalender.

Der Schreibtisch daneben ist übersät mit Zeichnungen und Berechnungen. Schnell ist Leo klar: Das merkwürdige Ding ist eine Zeitmaschine. Die Kinder landen im Jahr 1982 und bei Elsas Urgroßvater Alwin (Bernd Walther), der die Zeitmaschine konstruiert.

Von dort aus reisen Elsa und Leo ins Mittelalter und zur Burg Greifenstein, dann ins Jahr 1778, anschließend in die Steinzeit, in der die beiden Helden einen verletzten Höhlenmenschen verarzten. Ein Schaden an der Zeitmaschine lässt sie nicht verzagen, sie reparieren ihn kurzerhand mit einem Gummischnuller.

Kinder müssen sich ihre Umgebung vorstellen

"Die meisten Szenen wurden vor einem Greenscreen gedreht", sagt Kaulich. "Das war eine große Herausforderung." Die Kinder hätten sich die Umgebung vorstellen und entsprechend spielen müssen. Der Hintergrund werde nachträglich hineinprojiziert.

Fahad hatte die Idee gehabt, den Film über eine Zeitmaschine zu produzieren. Die anderen Kinder steuerten weitere Anregungen bei. Und Kaulich schrieb daraus ein Drehbuch. Die Theaterpädagogin Jurate Minde und ihre Tochter Veronica gaben den Kindern das Rüstzeug für die Schauspielerei.