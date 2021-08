4 min

Herborner Schloss: Durchs Angstloch ins Verderben

Es ist eine schaurige Vorstellung, in einem feuchten Loch eingesperrt zu sein: In Herborn mussten Menschen das über sich ergehen lassen. Ungewohnte Einblicke in ein Turmverlies.

Von Martin H. Heller Redakteur Dillenburg