Herborner Schüler können auf "YouTube" lernen

Mathe-Tutorials: Die gibt es auf dem "YouTube"-Kanal des Fördervereins der Comenius-Schule in Herborn. Foto: Comenius-Schule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN HERBORN - Herborn (red). Die Comenius-Schule in Herborn (CSH) nutzt alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, um das Homeschooling und den Wechselunterricht für alle ideal umzusetzen.

Dazu gehören regelmäßige Videokonferenzen für den Unterricht und auch Angebote wie der Online-Instrumentalunterricht. Neu sind kürzlich kurze Mathematik-Erklärvideos auf "YouTube" von den Mathematiklehrern der CSH dazugekommen - ein Angebot, das sukzessive ausgebaut werden soll. So finden die Schüler der Comenius-Schule unter der Masse an Videos im Internet Erklärungen von ihnen bekannten Lehrern - in gewohnter Art und Weise nach Jahrgängen sortiert.

Die Leitung der Herborner Schule hofft, damit einen weiteren Baustein zur Bewältigung der pandemiebedingten Schulschließung und dem damit verbundenen Homeschooling und Wechselunterricht zur Verfügung zu stellen.