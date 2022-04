Herborner Schüler unterstützen Ukraine-Flüchtlinge in Ilawa

Prominenter Gast auf dem Schulhof: Eine Verlosungsaktion mit Zweierbob-Olympiasiegerin Deborah Levi (Mitte) findet großen Anklang - und bringt 1400 Euro ein. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Der Krieg in der Ukraine zwingt viele Menschen zur Flucht. Eine große Zahl ist ins Nachbarland Polen geflohen. Auch in Herborns Partnerstadt Ilawa kommen viele Ukrainer an. Um sie zu unterstützen, haben die Schulgemeinden des Johanneum-Gymnasiums und der Comeniusschule eine Spendenaktion initiiert, der sich weitere Schulen angeschlossen haben.

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Johanneum und der Schule in Ilawa sind schon älter als die Städtepartnerschaft. Mit Sach- und Geldspenden sollen in Ilawa ukrainische Mütter und Kinder in einer Sammelunterkunft unterstützt werden.

Die Anteilnahme und Spendenbereitschaft aus den Schulgemeinden, von Unternehmen, Apotheken und weiteren Privatpersonen war so groß, dass binnen weniger Tage 10 000 Euro und große Mengen an Sachspenden wie Lebensmittel, Hygieneartikel und medizinische Produkte zusammengekommen sind.

Nach dem Sammeln und Sortieren der Hilfsgüter an einem Wochenende konnte der Transport starten. Drei Johanneum-Lehrer hatten den Hilfskonvoi nach Polen organisiert. Die Sachspenden sowie die Geldspende nahmen die freiwilligen Helfer des Aufnahmezentrums in Ilawa sowie die Schulleitung, das Kollegium des Lyzeums und Landrat Bartosz Bielawski dankend entgegen.

Bielawski war positiv überrascht von der großen Hilfe. "Wir helfen als Nachbarland Menschen, die etwas erleben, das in der heutigen Welt nicht stattfinden sollte, nämlich die Grausamkeit des Krieges", sagte er.

Die Spenden werden vor allem für Grundbedürfnisse wie Unterwäsche, Kinderkleidung und Möbel gebraucht. Die dringendste Herausforderung ist die Erweiterung der Sanitäranlagen in der Unterkunft, da tägliche neue Menschen dazukommen.

Die Schülervertretung des Johanneums unterstützte das Hilfsprojekt mit einer weiteren Aktion, die für große Begeisterung in der Schulgemeinde sorgte. In den Pausen sowie bei der Sachspenden-Sammlung fand ein Losverkauf in Kooperation mit dem Schulelternbeirat und Deborah Levi, der frischgebackenen Zweierbob-Goldmedaillen-Gewinnerin von Peking, statt. Verlost wurden von der Sportlerin signierte Accessoires aus dem deutschen Olympiateam, Gutscheine eines Herborner Sporthauses und weitere Sportartikel. Dabei kamen 1400 Euro zusammen.

Die Ziehung vorzunehmen, ließ sich 24-jährige Anschieberin nicht nehmen. Sie verkündete die Gewinner vor der Mensa ihrer alten Schule. Jason Bernhardt aus der 6B war einer der Hauptgewinner und freute sich über eine signierte Mütze der Siegbacherin.

Die Herborner Schulen planen weitere Spenden-Aktionen für Ukraineflüchtlinge: So ist am 6. Mai ein Pflanzenmarkt mit Kuchen- oder Waffelverkauf sowie ein Flohmarkt am Gymnasium geplant. Für Anfang Juni ist ein Spendenlauf in der Innenstadt vorgesehen. Ende Juni soll zudem ein "Konzert-Marathon" stattfinden, bei dem Schüler weitere Spenden auf ihren Instrumenten "erspielen".