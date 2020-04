Herborner Stadtbücherei öffnet ab nächsten Dienstag wieder

Ab Dienstag auf: Die Herborner Stadtbücherei ist dann nur durch den Nebeneingang im Breiten Winkel zu betreten. Foto: Stadt Herborn

Herborn (red). Leseratten wird diese Nachricht freuen: Die Herborner Stadtbücherei ist ab dem kommenden Dienstag, 28. April, wieder geöffnet.

Einige Dinge werden allerdings anders sein, als bisher gewohnt: Der Zugang ist ausschließlich durch eine Tür im Breiten Winkel möglich. Gleichzeitig dürfen sich höchstens zehn Personen in der Bücherei aufhalten. Zudem sind die bestehenden Abstandsregeln einzuhalten.

Der Aufenthalt zur Ausleihe ist so kurz wie möglich zu halten. Die Internetarbeitsplätze dürfen nur für die Suche im Bibliothekssystem OPAC oder für Neuanmeldungen genutzt werden. "Am besten ist es, sich bereits zu Hause online die Medien zu bestellen, die man am nächsten Tag abholen kann", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Herborn.

Das in der Stadtbücherei sonst übliche Vorlesen für Kinder kann noch nicht wieder stattfinden. Ebenso bleiben der Stricktreff und die Verbraucherberatung dort weiter ausgesetzt.

Das Büchereiteam bittet Personen, die auf einen barrierefreien Zugang angewiesen sind, sich mit der Bücherei unter Telefon 0 27 72-29 45 in Verbindung zu setzen, um einen Termin zu vereinbaren.