Herborner Stadtmarketing-Büro öffnet wieder

Die Tourist-Info im Herborner Bahnhof öffnet am Montag wieder: Zum Team der Stadtmarketing-GmbH gehören (v.l.) Michael Menk, Bianka Winkel, Birgit Ernst und Jörg Michael Simmer. Archivfoto: Stadt Herborn

Herborn (red). Am kommenden Montag, 27. April, ist es soweit: Die Tourist-Info im Herborner Bahnhof öffnet wieder. Ab diesem Tag können Besucher die Mitarbeiter der Stadtmarketing-GmbH wieder erreichen - unter Einhaltung der derzeit gelten Abstands- und Hygieneregeln. Der Zutritt zu den Büroräumen ist bis auf Weiteres nur vom Bahnsteig 1 aus zu möglich, da das Bahnhofsgebäude an sich noch geschlossen ist.

Für Auskünfte können sich Ratsuchende auch unter Telefon 0 27 72-7 08 19 00 oder per E-Mail an die Adresse tourist@herborn.de an die Mitarbeiter der Stadtmarketing-GmbH wenden.