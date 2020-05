Herborner Stadtwerke warnen vor falschen Monteuren

Die Herborner Stadtwerke stellen demnächst von L-Gas auf H-Gas um. Wenn dann Monteure Privathaushalte besuchen müssen, können sie sich stets ordnungsgemäß ausweisen. Archivfoto: dpa

Herborn (red). Immer wieder einmal versuchen Ganoven, sich als jemand auszugeben, der sie nicht sind, um Betrügereien oder Diebstähle zu begehen. Aktuell warnen die Herborner Stadtwerke vor Trittbrettfahrern, die versuchen, als Zählerableser in private Haushalte zu gelangen.

Im Raum Herborn seien derzeit wieder solche "Monteure" unterwegs. Das hätten Bürger zuletzt häufiger gemeldet.

Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Bepperling und seine Mitarbeiter weisen deshalb auf folgende Umstände hin:

Alle Mitarbeiter der Stadtwerke Herborn könnten sich mit einem Lichtbildausweis legitimieren. Dies gelte ebenso für die Mitarbeiter der von den Stadtwerken beauftragten Dienstleistungsunternehmen.

Turnusmäßige Zählerwechsel würden stets zwei Wochen vor dem geplanten Termin schriftlich angekündigt. Sollte der Termin nicht wahrgenommen werden können, könne ein neuer vereinbart werden.

"Neben den allgemeinen turnusmäßigen Zählerwechseln, die aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend ausgesetzt waren, in Kürze aber wieder durchgeführt werden", schreibt Bepperling, gebe es in der Sparte Gas in diesem Sommer noch eine Besonderheit. Im Zuge der langfristig geplanten "Marktraumumstellung" von L-Gas auf H-Gas beginne voraussichtlich Mitte Juli die nächste Phase: Nach der Ende 2018 gestarteten Erfassung sämtlicher Gasgeräte müssten einzelne Geräte nun nach und nach auf die Anforderungen der neuen Gasqualität umgerüstet werden.

Für diese Umrüstung müssten tatsächlich von den Stadtwerken beauftragten Monteure Zugang zu den Geräten gelangen. Außer, dass diese sich durch einen Lichtbildausweis der Stadtwerke Herborn legitimieren könnten, seien sie daran zu erkennen, dass ihre Fahrzeuge mit Magnetschildern der Herborner Stadtwerke versehen.

Im Zweifel Kontakt zum "Erdgasbüro" aufnehmen

Bepperling weist auf einen weiteren Punkt hin, den betroffene Bürger für sich nutzen können, wenn sie auf "Nummer Sicher" gehen wollten: "Die ursprünglich zur Erhebung vergebene persönliche Belegnummer ist nach wie vor gültig und kann beim Monteur abgefragt werden."

Außer besagten Monteuren seien auch Qualitätsprüfer unterwegs, die die ausgeführten Arbeiten stichprobenartig überprüfen. Es könne also sein, dass einzelne Haushalte in diesem Zusammenhang zweimal besucht werden. Auch diese Prüfer könnten sich mit Lichtbildausweis und der persönlichen Belegnummer ausweisen.

Sollten dennoch Zweifel an der Identität einzelner "Stadtwerke-Mitarbeiter" aufkommen, könne man Kontakt zum eigens für die Umstellung eingerichteten "Erdgasbüro" aufnehmen. Zu erreichen ist es unter Telefon 0 27 72-50 24 20 oder per E-Mail an die Adresse: erdgasbuero@stadtwerke-herborn.de.