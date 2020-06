Herborner Taxifahrer von drei Männern verprügelt

In Herborn ist ein Taxifahrer übel verprügelt worden. Symbolfoto: VRM

Herborn (red). Am Herborner Bahnhof ist am Freitagvormittag ein Taxifahrer übel zusammengeschlagen worden. Das hat die Polizei erst am Mittwoch mitgeteilt. Der 39-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen.

Der Mann habe gegen 9.10 Uhr zusammen mit Kollegen am Taxistand des Bahnhofs gestanden, berichtete Polizeisprecher Guido Rehr. Dann habe am Vorplatz ein älterer, heller VW Polo mit schwarzer Motorhaube gehalten, in dem drei Männer und eine Frau saßen. Kaum, dass die vier ausgestiegen, waren, seien sie lauthals in Streit geraten.

Am Boden liegend musste er weitere Schläge einstecken

Der Taxifahrer habe schlichten wollen und sich in den Streit eingemischt. Daraufhin habe ihm einer der Männer mit einer Faust ins Gesicht geschlagen, ein zweiter schlug ebenfalls auf ihn ein. Als der 39-Jährige schließlich auf dem Boden lag, habe er auch von dem dritten Mann Schläge einstecken müssen. Danach sei das Quartett ins Auto gestiegen und weggefahren.

Durch den Angriff erlitt der Taxifahrer Platzwunden im Gesicht, ein Halswirbelsäulensyndrom und außerdem eine Schädelprellung.

Die etwa 20 bis 25 Jahre alten Männer und die gleichaltrige Frau werden wie folgt beschrieben: Der Fahrer war etwa 1,90 Meter groß, schlank und hatte längere schwarze Haare. Er trug eine Baseballkappe mit dem Schild nach hinten, einen schwarzen Vollbart und ein Tattoo am Hals.

Der Beifahrer war etwa 1,80 Meter groß, von dicker Statur und hatte einen schwarzen Vollbart. Er trug eine grüne Daunenjacke und eine schwarze Jogginghose. Der dritte Mann war circa 1,70 Meter groß, hatte ebenfalls einen schwarzen Vollbart und trug ein weißes T-Shirt mit einer blauen Jeans. Eine genauere Beschreibung der Frau kann das Opfer nicht abgeben.

Die Polizei hofft auf Zeugen und fragt: Wer hat den Angriff am Freitag am Bahnhofsvorplatz in Herborn beobachtet? Wer kennt die drei Männer und die Frau? Wer kann Angaben zu dem älteren, hellen VW Polo mit schwarzer Motorhaube machen?

Hinweise erbitten die Ermittler der Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.