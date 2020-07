Herborner Tierpark macht sich locker

Nachwuchs: Im Herborner Tierpark lebt auch dieses Känguru-Jungtier. Foto: Tierpark Herborn

Herborn-Uckersdorf (red). Aufgrund der Lockerungen der Kontaktbeschränkungen gibt es im Herborner Tierpark in Uckersdorf nur noch eine Empfehlung, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Pflicht ist er dagegen weiterhin in den geschlossenen Räumen der Anlage - etwa im Zooshop.

"Wir setzen darauf, dass alle Besucher durch die Krise und die überall im Park angebrachte Beschilderung soweit sensibilisiert sind, dass sie darauf achten, den Mindestabstand zu anderen einzuhalten und auf schmaleren Wegstücken Rücksicht zu nehmen", sagt Parkleiterin Britta Löbig. "Natürlich werden wir das Abstandsgebot weiterhin kontrollieren und Gäste gegebenenfalls daran erinnern."

Löbig weist auch darauf hin, dass das Füttern der Ziegen, Minischweine, Enten und Flamingos wieder erlaubt ist. "Die wenigen akuten Fallzahlen machen eine Infektionsübertragung auf die Tiere mittlerweile unwahrscheinlich", sagt die Parkleiterin.

Auch wenn nur sechs Personen gleichzeitig in den Streichelzoo dürften, sei es schön für die Besucher, wieder direkten Kontakt zu den Tieren aufnehmen zu können.

In vielen Gehegen werde derzeit gebrütet. Beispielsweise haben gleich sechs Flamingopaare Nistkegel gebaut, auf denen sich die Elterntiere abwechseln. Auch die Schnee-Eulen und Rotschnabeltokos sind in Familiengründung begriffen, ebenso die Witwenpfeifgänse und Rotschulter-Enten. Ein Känguru-Jungtier erkundet mittlerweile neugierig sein Gehege und kommt nur noch selten zur Mutter, um Milch zu trinken.

"Eine Anmeldung über das elektronische Reservierungssystem auf der Homepage des Parks unter www.tierpark-herborn.de ist aber weiterhin notwendig, um die Besucherströme zu lenken", erläutert Löbig. Wer keine Reservierung habe, dürfe zwar trotzdem in den Park, aber nur, solange noch genug Plätze frei sind.

Garantiert werden könne der Einlass nur denjenigen Gästen, die die entsprechende Bestätigungs-E-Mail an der Kasse via Handy oder ausgedruckt vorzeigen könnten. Gerade an den Wochenendnachmittagen hätten schon etliche Besucher weggeschickt werden müssen, wenn die Höchstzahl erreicht war.

Der Onlinekalender zeigt

freie Plätze für Besucher an

Wo noch freie Plätze verfügbar seien, zeige der Onlinekalender an. Löbig und ihre Mitarbeiter empfehlen für Besuche die Vormittage und späten Nachmittage, da es dann im Park zumeist ruhiger zugehe.

Jahreskarten für den Herborner Tierpark in Uckersdorf kosten für Erwachsene 18 Euro und für Kinder neun Euro. Gültig sind sie für 365 Tage. Der Tierpark ist täglich von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet. Der Einzeleintritt kostet sechs für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Hunde dürfen angeleint mit in den Tierpark - und zwar kostenlos.