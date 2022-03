Herborner Tom Fischer stellt in der Alten Färberei aus

Zeigt ab Donnerstag in Herborn eine Auswahl seiner Bilder in der Alten Färberei in der Mühlbach: Tom Fischer. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Mit dem Titel "Tagtraum" hat er seine Ausstellung überschrieben: Vom 17. bis 20. März zeigt der Herborner Tom Fischer rund 45 seiner Werke, die in Acryl auf Leinwand gemalt sind, in der Alten Färberei in Herborn.

Wie der 23-Jährige über sich selbst sagt, ist die Malerei seit seinem Abitur im Jahr 2018 ein ständiger Begleiter. Das Malen helfe ihm, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Der Autodidakt hat sich ganz der abstrakten Malerei verschrieben. Die Ausstellung in der Alten Färberei ("Haus der Vereine") in der Mühlbach 5 - 7 ist am Donnerstag und Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.