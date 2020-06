Herborner überfällt Schnellrestaurant in Hörbach

Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

Herborn-Hörbach (red). Ein 24-jähriger Herborner soll am Dienstag in Hörbach zwei Angestellte eines Schnellrestaurants bedroht haben. Die Polizei konnte ihn festnehmen.

Um kurz nach 22 Uhr habe der Mann ein Schnellrestaurant in der Straße Auf den Lüppen betreten. Er ging hinter die Verkaufstheke, bedrohte zwei 18 und 24 Jahre alte Angestellten mit einem Messer und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Da dies offenbar nicht möglich war, flüchtete er ohne Beute. Zeugen beobachteten, wie der Räuber in ein in der Nähe abgestelltes Auto stieg und in Richtung Hörbach wegfuhr. Sie nannten der Polizei das Kennzeichen und gaben eine detaillierte Beschreibung des Räubers. Die weiteren Ermittlungen ergaben Hinweise auf den 24-Jährigen aus Herborn, woraufhin Polizisten zu seiner Wohnanschrift fuhren und ihn festnahmen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung und Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn.