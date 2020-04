Herborner Unterstützung für Corona-Soforthilfe

Symbolfoto: Robert Michael/dpa

Herborn (red). Sie ist in Nicht-Krisenzeiten bisher so gut wie nie an die Öffentlichkeit getreten. In Zeiten von Corona aber kann sie für viele der richtige Ansprechpartner sein und mitunter wertvolle Unterstützung leisten: die Stabstelle Wirtschaftsförderung der Stadt Herborn. Sie hilft Gewerbetreibenden und Vereinen bei Anträgen für finanzielle Soforthilfen.

Die Stadt unterstützt Gewerbetreibende und Unternehmer, die aufgrund der Einschränkungen der vergangenen Wochen finanzielle Soforthilfe benötigen, den Antrag unter https://rp-kassel.hessen.de/corona-soforthilfe aber noch nicht auf den Weg gebracht haben oder die Informationen für einen Schnellkredit der KfW-Bank benötigen ( www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html ).

Land hat Hilfsprogramm

für Vereine gestartet

Auch Vereine können eine Corona-Soforthilfe der Hessischen Landesregierung beim Regierungspräsidium Kassel beantragen. Voraussetzung ist, dass sie wirtschaftlich und dauerhaft als Unternehmen am Markt tätig sind. Es gilt zu unterscheiden: Wirtschaftliche Vereine - also solche, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist (§ 22 BGB) - können einen Antrag stellen. Für sogenannte Idealvereine - also solche, die nicht primär wirtschaftliche Ziele verfolgen wie etwa Sport-, Gesang- oder andere kulturell tätige Vereine (Museen, Theater) und Musikschulen - gilt Folgendes: Der Liquiditätsengpass muss im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der dem ideellen Hauptzweck untergeordnet ist, entstanden sein.

Außerdem hat das Land Hessen ein Hilfsprogramm für gemeinnützige, auf ehrenamtlichem Engagement basierende Vereine gestartet. Diese können beispielsweise in den Bereichen Sport, Kultur, Naturschutz oder Bildung aktiv sein. Sie können ab 1. Mai 2020 bis zu 10 000 Euro Unterstützung erhalten. Zuständig für die Bearbeitung der Anträge der gemeinnützigen Vereine seien die jeweiligen Ministerien, für Kulturvereine also beispielsweise das Wissenschaftsministerium. Informationen und Antragsformulare dazu gibt es im Informationsportal der Hessischen Landesregierung unter der Adresse: https://bit.ly/3eEnypK

Ansprechpartner in der Herborner Stabsstelle Wirtschaftsförderung ist sowohl für Gewerbetreibende und Unternehmer als auch für Vereine Michael Benner. Zu erreichen ist er per E-Mail an wirtschaft@herborn.de sowie telefonisch unter 0 27 72-70 82 20 beziehungsweise 01 51-12 67 77 42.