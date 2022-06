Herborner Weinfest startet erstmals Mittwoch

Musikalischer Stammgast beim Weinfest in Herborn: Dirk Kessler sorgt am Weinfest-Samstag für Stimmung im Stadtpark. Archivfoto: Stadtmarketing Herborn

HERBORN - In den ersten zwei Jahren der Corona-Pandemie musste ein Ersatz für das Herborner Weinfest her: Der "Weinsommer" war auf fünf Wochenenden verteilt. Nun ist wieder die klassische Variante zurück - mit einem zusätzlichen Tag.

Zwischen dem 29. Juni und 3. Juli kann man die edlen Tropfen der Winzer aus dem Rheingau genießen, die seit nunmehr 28 Jahren der Stadt an der Dill ihre Aufwartung machen. Für die offiziell 32. Auflage des Weinfestes gibt es ein Novum: Erstmals startet das Event bereits an einem Mittwoch. "Die Weinsommer-Auflagen 2020 und 2021 haben gezeigt, dass auch ein 'Weinfest pur' funktioniert, sodass wir in diesem Jahr mittwochs und donnerstags ohne Musik starten", sagt Jörg Michael Simmer vom veranstaltenden Stadtmarketing. "Ein gemütliches Beisammensein bei guten Gesprächen und einem leckeren Schoppen Wein - das funktioniert."

Zur offiziellen Eröffnung am Mittwoch gegen 19.30 Uhr haben sich auch die Rheingauer Weinmajestäten Annika Walther (Königin) und Mara Schneider (Prinzessin) angesagt.

Musiker stehen bis

24 Uhr auf der Bühne

Da es aber mindestens ebenso viele Freunde einer etwas größeren Weinfest-Party geben dürfte, folgen am Freitag und Samstag Abende mit Stimmungsmusik. Freitags entert das Frankfurter Duo "Skinny Jeans" die Bühne an der Dill, samstags wird Entertainer Dirk Kessler, musikalischer Stammgast seit vielen Jahren, die Massen zwischen 19 und 24 Uhr unterhalten. "Eine längere musikalische Beschallung ist mit Rücksicht auf die Anwohner nicht möglich", so Simmer. Das Stadtmarketing sei bemüht, allen Beteiligten gerecht zu werden.

Zum Abschluss am Sonntag steht zwischen 14 und 17 Uhr der Musikverein Herbornseelbach auf der Bühne. Erwin Gabriel und seine Crew gehören seit Jahrzehnten zum musikalischen Inventar der Stadt.

In Sachen Gastronomie gibt es ebenfalls Kontinuität: Ricky Ried und seine Familie kommen mit dem Flammkuchenhaus "Flammeria" und der "Créperia". Zudem dabei: Ulrike und Markus Alde mit ihrem "Hexenküchen"-Imbiss sowie Timo Kümmel, der ofenfrische Brezeln anbietet.

Fuß- und Radweg

ist zeitweise gesperrt

Alte Bekannte sind seit über zwei Jahrzehnten die Weingüter, die in Herborn ihre neuesten Rebensäfte präsentieren. Inzwischen sind einige Betriebe in der Hand der nächsten Generation. Was nichts daran ändert, dass man an der Dill die Tropfen aus dem Rheingau besonders schätzt.

Das gilt für das Weingut Johannes Ohlig ebenso wie für die "Villa Gutenberg" (Richard Nägler), das Weingut "sechszehnein&vierzig" (Bernhard Bickelmaier), das Weingut Lorenz Kunz (inzwischen von Michael Kunz betrieben) sowie das Weingut Michael Trenz.

Geöffnet ist der Park mittwochs und donnerstags zwischen 16 und 23 Uhr, freitags und samstags zwischen 16 und 1 Uhr sowie sonntags zwischen 13 und 18 Uhr.

Für das Herborner Weinfest wird ein Sicherheitsdienst eingesetzt, der den Zugang zum Park sowie Taschen kontrolliert. Ein Sanitätsdienst ist an den Veranstaltungstagen ebenfalls vor Ort. In der Zeit vom 27. Juni bis 4. Juli kann wegen dieser Veranstaltung (inklusive Auf- und Abbau) der Fuß- und Radweg durch den Stadtpark nicht genutzt werden. Radfahrer und Fußgänger können in dieser Zeit den Pfad auf der gegenüberliegenden Seite der Dill nutzen.