Herbornerin händigt einem "Polizisten" 28.000 Euro aus

HERBORN - Und wieder ist jemand im Dillgebiet auf den Anruf von Personen hereingefallen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben haben. In der Folge händigte die Seniorin aus Herborn einem ihr unbekannten Mann 28.000 Euro aus.

Laut Polizeisprecherin Kerstin Müller hatten Unbekannten im Lauf des Dienstagvormittages der Seniorin in Telefongesprächen glaubhaft machen können, sie seien Polizeibeamte, die das Geld überprüfen müssten, da bei ihrer Hausbank Falschgeld vorliege.

In der Annahme, sie habe es tatsächlich mit Amtspersonen zu tun, holte die Herbornerin 28.000 Euro von ihrem Sparkonto und übergab das Geld einem vermeintlichen Polizisten, der die Ersparnisse gegen 11.45 Uhr abholte. Als die Betrüger die Frau erneut kontaktierten und nach Konten bei weiteren Geldinstituten fragten, flog der Schwindel auf, und die Seniorin informierte die Polizei.

Aufgrund des neuerlichen Betrugserfolges appelliert Müller: "Die Polizei bittet dringend darum, insbesondere ältere Menschen vor solchen Machenschaften zu warnen." Sie stellt noch einmal klar, dass die Polizei am Telefon niemals Fragen zu Vermögenswerten stelle oder gar um die Aushändigung von Geld bitte - egal, zu welchem angeblichen Zweck.

Unbekannten nie Details zu eigenen Finanzlage nennen

"Geben Sie in Telefonaten keinesfalls Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis", rät die Polizeisprecherin. "Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, und beenden Sie im Zweifel das Gespräch. Übergeben Sie in keinem Fall Geld oder andere Vermögenswerte an unbekannte Personen."