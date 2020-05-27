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Herborn

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Mittwoch, 27.05.2020 - 16:00
2 min

#Herbornlivedaheim liefert Konzerte ins Wohnzimmer

Weil der Festivalsommer wegen Corona ausfällt, hat sich der Verein Wavesound Herborn etwas überlegt: Er überträgt die Auftritte von sechs Bands in der Kusch in einem Livestream.

Von Katrin Weber
Die Band "Eve" wird beim Auftakt von #Herbornlivedaheim dabei sein. Archivfoto: Detlef Kentscher

Die Band "Eve" wird beim Auftakt von #Herbornlivedaheim dabei sein. Archivfoto: Detlef Kentscher

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Fotos
Die Band "Eve" wird beim Auftakt von #Herbornlivedaheim dabei sein. Archivfoto: Detlef Kentscher

Die Band "Eve" wird beim Auftakt von #Herbornlivedaheim dabei sein. Archivfoto: Detlef Kentscher

Die Band "Eve" wird beim Auftakt von #Herbornlivedaheim dabei sein. Archivfoto: Detlef Kentscher

Die Band "Eve" wird beim Auftakt von #Herbornlivedaheim dabei sein. Archivfoto: Detlef Kentscher

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LIVE DABEI SIND

Die kleine Konzertserie #Herbornlivedabei beginnt am 11. Juni mit den Bands Eve und Suburb. Für den 12. Juni plant Wavesound den "Herborn Hardcore Tag" mit Call it tragedy und einer bisher noch nicht benannten Band. Zum Abschluss am 13. Juni lassen es die Prom Queens und Bazu:ka krachen. Die Konzerte, die live auf dem Youtubekanal von Wavesound Herborn übertragen werden, beginnen jeweils um 18 Uhr.

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