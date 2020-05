Herbornlivedaheim liefert Konzerte ins Wohnzimmer

Die kleine Konzertserie #Herbornlivedabei beginnt am 11. Juni mit den Bands Eve und Suburb. Für den 12. Juni plant Wavesound den "Herborn Hardcore Tag" mit Call it tragedy und einer bisher noch nicht benannten Band. Zum Abschluss am 13. Juni lassen es die Prom Queens und Bazu:ka krachen. Die Konzerte, die live auf dem Youtubekanal von Wavesound Herborn übertragen werden, beginnen jeweils um 18 Uhr.