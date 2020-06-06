Samstag,
06.06.2020 - 10:12
2 min
Herborns Bauausschuss und Verwaltung in E-Mail beleidigt
Das Thema "Garagenpark" soll wieder in den Bauausschuss. Fader Beigeschmack: Der Antragsteller habe laut Ausschussvorsitzendem jüngst beleidigt, beschimpft und gedroht.
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