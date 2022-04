Herborns Bürgermeisterin Katja Gronau erstmals in Pertuis

Ausstellungseröffnung in der Partnerstadt (von links): Pertuis' Bürgermeister Roger Pellenc und Herborns Bürgermeisterin Katja Gronau mit den Künstlern Bernard Geoffroy, Christine Bottereau, Tereza De Almeida, Véronique Didierlaurent, Silvia Bauer, Geneviève Hoareau-Lehmann sowie Sigrid Müller-Stahl und Reinhard Müller. Foto: Richard Brütting

HERBORN/PERTUIS - Das Klima ist mediterran, die Landschaft malerisch, Boden und Häuser tragen die Farben von Kalk- und Sandstein. Die Rede ist von Südfrankreich, vielmehr der Provence - jener Region, die Generationen von Künstlern wie Cezanne inspiriert hat und auch heute viele Touristen anzieht. Hier liegt auch das etwa 1080 Kilometer entfernte Pertuis, umgeben von Weingütern am Fuße des Luberon-Mittelgebirges, seit 53 Jahren die Partnerstadt Herborns.

Nach zwei Jahren, in denen pandemiebedingt keine Treffen im Rahmen der Städtepartnerschaft stattfanden, organisierte der Verein der Freunde von Pertuis kürzlich eine Ausstellung mit je vier Künstlerinnen und Künstlern aus Pertuis und Herborn.

Über 300 Besucher nehmen am Eröffnungsabend teil

Die französische Partnerstadt wurde als Ausstellungsort gewählt, weil man sich 2019 zuletzt in Herborn getroffen hatte. Zur Eröffnung und um die französische Partnerstadt und ihre Menschen persönlich kennenzulernen, reiste Bürgermeisterin Katja Gronau nach Pertuis, berichtet Diana Göbel von der Stadt Herborn. Über 300 Besucher haben am Eröffnungsabend und den Folgetagen die Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen der acht Pertuiser und Herborner Künstler in Augenschein genommen. Aus Herborn zeigten Sigrid Müller-Stahl und ihr Mann Reinhard Müller sowie Silvia Bauer und Geneviève Hoareau-Lehmann ihre Kunstwerke. Aus Pertuis präsentierten Tereza De Almeida, Christine Bottereau, Véronique Didierlaurent und Bernard Geoffroy ihre Werke.

Schon die Wahl des Ausstellungsortes hatte sicher die Neugier der Besucher geweckt: In der ehemaligen Kapelle des Krankenhauses hat die Stadt Pertuis einen neuen Ausstellungs- und Begegnungsraum für Kunst und Kultur geschaffen. Zusätzlich zur Kunstausstellung fand ein musikalischer Abend mit französischen Chansons unter der Mitwirkung von Markus Lehmann und Etienne Varoquier statt.

Der Kontakt zwischen Pertuis und Herborn wird, neben den regelmäßigen Schüleraustauschen und Delegationsfahrten, in erster Linie getragen durch die Begegnung der Bürger beider Städte. Die Betreuung und private Unterbringung von Gästen in der jeweiligen Partnerstadt ermöglichen bei jedem Treffen freundschaftliche Gespräche über die soziale und politische Lage beider Länder. Anlass zum persönlichen Kennenlernen bot auch ein gemeinsames Abendessen aller Beteiligten.

Bürgermeisterin Katja Gronau betonte bei der Ausstellungseröffnung: "Wir haben uns vor über 50 Jahren der Aussöhnung und Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland verschrieben. Wie wichtig der Schutz der europäischen Werte und der Völkerverständigung ist, mussten wir im März schmerzlich erfahren. Lassen Sie uns weiter Brücken bauen zwischen unseren Städten, zwischen den Menschen in Europa."

Innerhalb von drei Tagen vermittelte das französische Partnerschaftskomitee Herborns Bürgermeisterin Katja Gronau und der Partnerschaftsbeauftragten Diana Göbel interessante und abwechslungsreiche Einblicke in das Leben von Pertuis und der Region Luberon.

Mediathek im ehemaligen Karmeliterkloster geschaffen

Zum dreitägigen Besuchsprogramm der Bürgermeisterin gehörten unter anderem ein Stadtrundgang mit Austausch über die Altstadtsanierung und die Stadtentwicklung und der Besuch der überregional tätigen Feuerwehr. Mit der Mediathek hat Pertuis einen Vorzeigebau erhalten, der ein ehemaliges Karmeliterkloster mit einem topmodernen Erweiterungsbau verbindet.