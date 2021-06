Herborns Chaldäergasse bleibt länger "dicht"

Baustelle Chaldäergasse: Das lange anhaltende winterliche Wetter und einige zusätzliche Arbeiten haben die Arbeiten zur Kanal- und Straßensanierung sowie Erneuerung von Versorgungsleitungen verzögert. Foto: Stadt Herborn

HERBORN - Sie ist eine der ältesten Straßen der Stadt: die Chaldäergasse zu Füßen des Herborner Schlosses. Eigentlich sollte ihre grundhafte Erneuerung "nur" fünf Monate dauern. Dann aber ist es zu massiven Verzögerungen gekommen, sodass sich die Arbeiten nunmehr bis in den Herbst hinein verzögern werden. Als Hauptgrund dafür nennt die Stadtverwaltung Unwägbarkeiten im Tiefbau.

Abwasserkanäle können aufgrund ihrer Größe immer wieder mal mittels Kamerabefahrungen kontrolliert und bei Bedarf oft auch von innen saniert werden. Bei Gas-, Wasser- und Stromleitungen ist dies allerding nicht möglich. Ihr Zustand offenbart sich erst nach dem Aufgraben - "wodurch es beim Bauen immer wieder zu unangenehmen Überraschungen kommen kann", sagt Herborns Verwaltungssprecherin Diana Göbel.

Gas- und Wasserleitungen werden komplett erneuert

Schon der erste Abschnitt der Arbeiten, die Stadtverwaltung, Stadtwerke und Abwasserverband "Mittlere Dill" gemeinsam ausführen lassen, habe länger gedauert: "Zunächst sollten nur der Hauptkanal und Teile der Hausanschlüsse für Kanal, Gas und Wasser in der Hainstraße ersetzt werden. Jedoch wurden nach dem Öffnen der Straße Mängel festgestellt, die es erforderlich machten, mehr Hausanschlüsse für Wasser und Gas als zunächst angenommen zu erneuern", berichtet Göbel.

Fotos Baustelle Chaldäergasse: Das lange anhaltende winterliche Wetter und einige zusätzliche Arbeiten haben die Arbeiten zur Kanal- und Straßensanierung sowie Erneuerung von Versorgungsleitungen verzögert. Foto: Stadt Herborn Einblicke: Erst nach dem Öffnen der Baugrube zeigt sich der Zustand der Leitungen und Rohre. Dadurch kommt es beim Bauen immer wieder zu unangenehmen Überraschungen. Foto: Stadt Herborn Eine der ältesten Straßen in Herborn: Nach Abschluss der Arbeiten soll die Chaldäergasse mit Natursteinpflaster ein Erscheinungsbild erhalten, wie sie es schon vor vielen 100 Jahren hatte. Foto: Stadt Herborn 3

Verkehrsbehinderungen dauern bis Ende Oktober

Zudem musste das Schieberkreuz, in dem Leitungen an der Kreuzung von Hainstraße, Chaldäergasse und Schmaler Weg zusammenlaufen, versetzt und erneuert werden. Die zusätzlichen Arbeiten und winterliche Witterung führten im Frühjahr zu Verzögerungen von circa sieben Wochen.

Im zweiten Abschnitt wanderte die Baustelle in die Chaldäergasse. Dort sei der Kanalbau bis auf die Reparaturen einzelner Kanal-Hausanschlüsse fertiggestellt, sagt Göbel. Aber auch dort hätten die Stadtwerke massive Mängel an Gas- und Wasserleitungen entdeckt, weshalb diese nun in der gesamten Straße komplett erneuert würden. Im nächsten Schritt werde die Hauptleitung gereinigt und desinfiziert, bevor die Hausanschlüsse für Gas und Wasser angeklemmt würden. Der Anschluss der Straßenentwässerung werde ebenfalls erneuert.

Das Bauamt schätzt, dass der umfangreiche Tiefbau weitere acht Wochen dauert. Und dann ist immer noch nicht Schluss: Erst danach soll die Chaldäergasse ein Erscheinungsbild erhalten, wie sie es schon vor vielen 100 Jahren einmal hatte, und zwar in Form von Natursteinpflaster.

"Deswegen ist bis Ende Oktober mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen", kündigt die Sprecherin an. Der Verkehr aus der Mühlgasse werde für die Dauer der Arbeiten über den Kornmarkt umgeleitet. An Markttagen sowie für die Dauer des Projekts "Autofreier Kornmarkt" an Sams- und Sonntagen werde der Bereich großräumig ab der Einfahrt in die Mühlgasse gesperrt. Wegen der erwarteten Behinderungen sollten Verkehrsteilnehmer den Baustellenbereich lieber meiden und umfahren.