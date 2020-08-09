Sonntag,
09.08.2020 - 18:59
2 min
Herborns fünfwöchiger "Weinsommer" gestartet
Die einen haben die Musik vermisst, die anderen nicht ("da kann man sich vernünftig unterhalten"): Der Herborner "Weinsommer" als abgespeckte Version des Weinfests hat begonnen.
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