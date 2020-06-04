Donnerstag,
04.06.2020 - 13:01
2 min
Herborns GBS möchte schneller bauen dürfen
2019 hat die Genossenschaft für Bau- & Siedlungswesen nur zehn Prozent ihrer Interessenten eine Wohnung bieten können. Ein Grund: Verzögerungen durch die Politik, sagt Geschäftsführer Mark-Thomas Kling.
Das frühere bedea-Gelände im Herborner Hinterthal: Hier möchte die GBS drei Häuser mit 60 Wohnungen schaffen. Archivfoto: Tobi Manges
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