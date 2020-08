Herborns "Haus der Jugend" bietet Open-Air-Konzert

Ebenfalls dabei: "The Valemakers" aus Wetzlar. Archivfoto: "Haus der Jugend" Herborn

Herborn (red). Trotz Corona können Musikliebhaber am Samstag, 29. August, ab 17 Uhr auf dem Gelände vom "Haus der Jugend" (HdJ) in Herborn den Sommer mit Livemusik von Killi, "Mal Kapaun" und "The Valemakers" feiern. Dabei gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln, teilen die Veranstalter vom Verein Wavesound mit.

Der norddeutsche Musiker Killi lädt zum Träumen und Nachdenken ein. Mittels wahrer Geschichten erzählen seine Lieder von Reisen bis hin zum Verlust der großen Liebe und der Wichtigkeit von Freundschaft. Dabei verbindet der Künstler Gitarre, Gesang und Loopstation zu einem Seh- und Hörerlebnis.

Marcel Koch ist ein Gitarrist und Sänger aus Alfeld bei Kassel. Er spielte bereits in verschiedenen Bands, unter anderem in den Bereichen Metalcore, Punkrock und Ska, bis er 2016 das Solo-Projekt "Mal Kapaun" gründete.

Musikalische und textliche Experimente inbegriffen

Oberflächlich betrachtet, sind seine Songs zwar im Singer/Songwriter-Pop-Bereich einzuordnen. Allerdings finden sich auch kleine experimentelle Ausflüge in andere Stile wieder, wobei Koch besonders oft auf Rap-Parts und Punkrock-Riffs zurückgreift.

Auch textlich experimentiert er: Seine Texte sind oft zynisch und sarkastisch, ausgeschmückt mit viel Wortwitz und Metaphern, enthalten aber dennoch immer einen ernsthaften Kern, wenn auch manchmal tief verborgen.

Außerdem gesellt sich noch die Wetzlarer Indierock-Band "The Valemakers" dazu. Mal energiegeladen und dynamisch, mal melancholisch und verträumt, erfreut ihre Musik schon seit 2016 zahlreiche Zuhörer. So sind es vor allem das Wandern zwischen den Welten und die Vielfalt musikalischer Einflüsse, die in der Musik der vier Freunde ihren Ausdruck finden. Gleich bleibt dabei jedoch immer der ungeschliffene und ehrliche Sound, mit dem es der Band meistens schnell gelingt, ihr Publikum zu begeistern.

Karten gibt es nur im Vorverkauf und nur im HdJ

Einlass zu dem Open-Air-Wohnzimmerkonzert ist ab 17 Uhr. Karten (maximal 50) gibt es für sieben Euro ausschließlich im Vorverkauf im "Haus der Jugend". Das HdJ ist montags bis freitags von 13.30 bis 19 Uhr geöffnet. Die Sitzplätze werden am Veranstaltungstag zugeteilt.