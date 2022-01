Herborns Karnevalisten sagen ihre Sitzung ab

Solch ein buntes Bild hätte es wieder auf der HKV-Bühne geben sollen, nun kommt die Absage: In Herborn gibt es auch in diesem Jahr keine Prunksitzung. Archivfoto: Martin Krimmel

HERBORN - Der Herborner-Karneval-Verein (HKV) 2010 sagt seine für den 26. Februar geplante Prunksitzung ab. Somit fällt die Jubiläumssitzung anlässlich "11 Jahr HKV" corona-bedingt bereits zum zweiten Mal aus.

Hatten die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Thorsten Hamm und den Sitzungspräsidenten Bernd W. Walther auch im Vorfeld alles versucht, um diesen Schritt zu vermeiden, so entschieden sich die HKV-Verantwortlichen nun doch zur Absage.

Es hätte eine 2G-Veranstaltung mit Hygienekonzept sein sollen, doch angesichts der aktuellen Entwicklung der Pandemie sei für Gäste, Mitwirkende und Helfer das Risiko zu hoch, so Walther.

Garde-Kostüme erneuert und Jubiläums-Orden geschaffen

Schon für die 2021 geplante Sitzung hatte der Verein neue Garde-Kostüme angeschafft und sich mit Orden für das närrische 11. Jahr des Vereinsbestehens eingedeckt. Nach emotionalen Diskussionen habe der HKV nun aber entschieden, eine Jubiläumsfeier im August anlässlich der Herborner Kornmarkt-Kirmes zu veranstalten - in der Hoffnung, dass diese stattfinden kann. Denn: Die Karnevalisten werden die Kornmarkt-Kirmes nahtlos vom Stammtisch "Herwesche Spanier Olé" übernehmen. So ist dort für den Samstag eine Verabschiedung der bisher Verantwortlichen, die das beliebte Fest in der Innenstadt 2011 ins Leben gerufen haben, geplant und für Sonntag der Neustart mit den Narren vom HKV.

Der HKV arbeitet weiter am humoristischen Ungehorsam

Um trotz Absage des Karnevals die Motivation innerhalb des Vereins aufrecht zu erhalten, hat sich der Vorstand etwas einfallen lassen: So soll es für die kleinen Tanzgarden im engsten Kreis eine interne Veranstaltung geben, die man auch aufzeichnen möchte.

Um die Zukunft des Vereins auf solide Füße zu stellen, beabsichtigt der HKV außerdem, ein eigenes Vereinsheim zu betreiben. Dieses soll dann nach Fertigstellung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Für die Mitglieder und Freunde des Vereins werde das eine neue Herausforderung sein. Trotz langer Zeit ohne karnevalistische Aktivitäten, so Walther, "arbeitet der HKV am Zusammenhalt seiner Mitglieder und so auch an der Zukunft einer langen Tradition des ,humoristischen Ungehorsams'."