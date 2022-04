Herborns Mineralienfreunde laden zu Tauschtagen ein

Auch Exponate wie dieser Chabasit auf Calcit aus einem Steinbruch in Allendorf sind zu sehen. Foto: Mineralienfreunde Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-MERKENBACH - Die Herborner Mineralienfreunde laden für das Wochenende zu ihren 27. Internationalen Mineralientauschtagen ein. Sie finden am Samstag und Sonntag, 9./10. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr im Bürgerhaus in Merkenbachs Rathausstraße 4 statt. Der Eintritt ist frei. An beiden Tagen ist zudem eine Sonderausstellung zu sehen. Sie umfasst Zeolithe aus dem Steinbruch "Alter Stein" in Allendorf und aus dem "Richterbruch" in Hammerunterwiesenthal im Erzgebirge. Für Getränke, Imbiss, Kaffee und Kuchen soll gesorgt sein.