Herborns Stadtradler treten in die Pedale

Die Stadt Herborn nimmt vom 27. Juni bis 17. Juli 2020 am "Stadtradeln" teil. Alle, die in der Stadt Herborn wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können bei der Aktion mitmachen.

269 Radfahrer in 31 Teams machen bislang (Stand: Sonntag, 12. Juli, 16.30 Uhr ) in Herborn mit. Zusammen haben sie 48 444 Kilometer geradelt und laut Veranstalter damit sieben Tonnen CO 2 vermieden.

Die "Feuerwehrbiker Burg" (28 aktive Radfahrer) führen die Liste mit über 8900 Kilometern an.

Auf Rang 2 folgen "ADFC Dill e.V. und Freunde" (29 aktive Radfahrer) mit über 7800 Kilometern.

Deutschlandweit nehmen 1317 Kommunen mit 192 757 Radfahrern teil.