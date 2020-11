Herborns Tierpark ist in Not

Was hier so locker aussieht, ist hinter den Kulissen des Herborner Tierparks teils Schwerstarbeit. Paula Fehringer aus Haiger absolviert gerade einen Bundesfreiwilligendienst. Die 18-Jährige ist eine von drei freiwilligen Helferinnen, ohne die es im Tierpark nicht gehen würde. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN-UCKERSDORF - Die Corona-Pandemie macht den Menschen weltweit zu schaffen. Zumeist indirekt sind davon aber auch viele Tiere betroffen. Das zeigt sich beispielsweise im Herborner Tierpark in Uckersdorf. Die Zeiten, in denen in dem früheren Vogelpark ausschließlich gefiederte Lebewesen gehalten wurden, sind lange vorbei. Heute leben dort rund 300 Tiere von 80 Arten.

Britta Löbig ist die Leiterin der Einrichtung. Und diese hat die 39-jährige Diplom-Biologin nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr in den coronabedingten Ruhemodus versetzen müssen. Seit dem 1. November und vorerst noch bis zum 30. November ist der Park für Besucher gesperrt.

Was das bedeutet, können sich Außenstehende kaum vorstellen. Intern läuft der Betrieb genauso weiter wie sonst auch. Die Bewohner, ob Erdmännchen, Liszt-Äffchen, Schweinchen oder die vielen Vogelarten von den Papageien bis hin zu den Flamingos wollen täglich ihr Spezialfutter und es warm und sauber haben. Das macht eine Menge Arbeit für die sieben Festangestellten, drei Auszubildenden, drei Bundesfreiwilligendienstleistenden und je nach Arbeitsanfall acht Minijobber.

Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, sagt die Parkleiterin. Das Personal kostet Geld und das fließt schon seit Anfang des Jahres deutlich spärlicher als etwa 2019.

Hohe Kosten für Futter, Energie und Personal

Dazu kommen relativ hohe Kosten für Futter, elektrische Energie und Gas. Gehe man von einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 500.000 Euro aus, seien es in diesem Jahr satte 90.000 Euro weniger, berichtet Löbig.

Da habe es auch wenig genutzt, dass die Sommersaison trotz latenter Infektionsgefahr super gelaufen sei. Viele Familien waren dankbar, sich in dieser unsicheren Zeit ohne weite Anfahrtswege im schönen Ambiente zerstreuen zu können. Allerdings seien im Gegenzug alle pädagogischen Exkursionsangebote für Jugend- und Klassengruppen in diesem Jahr ausgefallen.

Fakt ist: Dem Park fehlt das Geld, und die Leiterin weiß nicht, wo es herkommen soll. Ob der Park ab 1. Dezember wieder geöffnet werden kann und dann auch Besucher kommen, stehe in den Sternen.

Wie geht es weiter? Diese Frage treibt nicht nur Britta Löbig, sondern auch ihre Mitarbeiter um. Sollten die massiven Einschränkungen im nächsten Jahr weitergehen, sieht man im Uckersdorfer Beilsbach 16 rabenschwarz.

Da hilft auch der sehr aktive Förderverein nicht viel weiter. "Wir haben nun einmal die laufenden Kosten, deren Hauptposten zu zwei Drittel aus Personalkosten bestehen", berichtet Löbig. Die lassen sich aber bei dem Umfang an Tieren aller Couleur ebenso wenig wie die Futterkosten reduzieren. Auch alle anderen finanziellen Verpflichtungen - von den laufenden Tierarztrechnungen ganz abgesehen - reißen ständig weitere Löcher in die angespannte Finanzlage. Wenn man sieht, wie sich Schneeeulen, Muntjaks, Kängurus sowie im Vivarium Pythonschlange, Rüsselspringer, Feuersalamander, Stabschrecke, Gelbbauchunke und viele andere Tiere im Park tummeln, kann einem schwer ums Herz werden. War das, was 1966 aus der Taufe gehoben wurde, alles für die Katz? Macht Corona das, was viele Tierfreunde in ungezählten Arbeitsstunden aufgebaut haben, zunichte?

Generationen von Kindern an die Tierwelt herangeführt

Generationen von Kindern haben in dem Park ihre ersten Begegnungen mit einer ihnen bis dahin weitgehend unbekannten Fauna gehabt und wurden seitdem in unendlich vielen zoopädagogischen Seminaren behutsam in die Welt der Tiere eingeführt. Legionen von Erwachsenen erfreuten sich an den putzmunteren Vogelarten, den frechen Aras und den possierlichen Erdmännchen. Man spürt, wie es in der Parkleiterin arbeitet: Was passiert, wenn sich nicht bald etwas zum Guten ändert? "Wir können noch wenige Wochen, vielleicht auch noch ein oder zwei Monate, durchhalten", sagt Britta Löbig. So nah am Abgrund scheint der Tierpark Zeit seines Bestehens noch nicht gestanden zu haben. "Es ist fünf vor zwölf, und wenn jetzt kein Wunder geschieht ..." - sie bricht ab. Es ist alles gesagt.

Auf die Frage, was helfen kann, antwortet sie leise: "Ich hoffe auf Spenden und die Übernahme weiterer Tierpatenschaften." Wer den Park und seine Arbeit unterstützen möchte, kann sich mit Britta Löbig unter Telefon 02772-42522 oder per E-Mail an info@tierpark-herborn.de in Verbindung setzen.