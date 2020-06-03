Mittwoch,
03.06.2020 - 17:27
1 min
Herborns Tierpark mangelt es an Besuchern
Die Auswirkungen der Corona-Krise machen auch dem Herborner Tierpark zu schaffen. Davon hat Parkleiterin Britta Löbig Umweltministerin Priska Hinz bei einer Spendenübergabe berichtet.
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